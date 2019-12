Kerst bij je familie, dieptepunt of hoogtepunt?

Half leeg

Het is weer zover, de decembermaand vol deadlines en verplichtingen bereikt zijn absolute dieptepunt. Het is Kerst. Je moet naar je ouders, want die pakken altijd groot uit. Geen smoes is goed genoeg om daar onderuit te komen.

Daar zitten we dan: in onze mooiste kleren in een krappe rijtjeswoning in de provincie. Wat een treurigheid. Je pumps doen nu al pijn.

De overdaad aan flikkerende lampjes en de smerige geurencombinatie van kerststol, worstenbroodjes en dennenspray benauwen je. Hoe laat mag je eigenlijk aan de drank zonder je te schamen? Ach wat rot het, je neemt vast een wijntje.

Geforceerd begin je een praatje met je zwager. Omdat je na twee minuten al niet meer weet waar je het over moet hebben, vlucht je naar de keuken. Je vraagt of je kunt helpen, maar alles is al gedaan. Nu maar hopen dat het een beetje te eten is. Kritisch kijk je in de oven. Wat je al dacht: alleen maar dood dier op het menu. Vrede op aarde. Nog een wijntje dan maar.

In de woonkamer knettert Sky Radio uit de speakers. Mag die kutmuziek alsjeblieft uit? Terwijl de kinderen een obligate kerstfilm kijken, spelen de volwassenen een stom spelletje. Dan is het tijd om aan tafel te gaan. Het kiloknaller-vreetfeest gaat beginnen. Je moeder benoemt ‘het samenzijn’: want wat is het toch fantastisch dat we dit met zijn allen mogen meemaken. Even overweeg je om het feestje op te blazen met wat oud zeer. Maar je houdt je in. Het is tenslotte Kerst.

Half vol

Eindelijk is het zover, de feestelijke decembermaand bereikt zijn absolute hoogtepunt. Het is Kerst. Je gaat naar je ouders, want die pakken altijd groot uit. Supergezellig! Je zou het voor geen goud willen missen.

Daar zitten we dan: in onze mooiste kleren in een knusse woonkamer die is omgetoverd tot een sprookjesachtig kersttafereel. De flikkerende lampjes en de heerlijke geurencombinatie van kerststol, worstenbroodjes en dennenspray maken nostalgische gevoelens los. Om de feestvreugde te verhogen schenk je voor iedereen een wijntje in.

Geanimeerd begin je een praatje met je zwager. Die heb je veel te lang niet gesproken. Dan kijk je in de keuken of je kunt helpen met het voorbereiden van het kerstdiner, maar alles is al gedaan. Wat een luxe! Het zal zoals gewoonlijk wel weer heerlijk zijn. Nieuwsgierig kijk je in de oven en ja hoor: er is flink uitgepakt. Traditiegetrouw staat er kalkoen op het menu. Vrede op aarde! Daar toasten jullie op.

In de woonkamer klinkt Sky Radio uit de speakers. Mariah Carey maakt de kerstsfeer compleet. Terwijl de kinderen Home Alone kijken, doen de volwassenen een potje Triviant.

Dan is het tijd om aan tafel te gaan. Het culinaire gedeelte van de avond gaat beginnen. Je moeder benoemt ‘het samenzijn’: want wat is het toch fantastisch dat we dit met zijn allen mogen meemaken. Even ben je wat emotioneel. Maar dat is niet zo gek. Het is tenslotte Kerst.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2019