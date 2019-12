Jongens tussen 12 en 14 gezocht voor mishandeling homo Eindhoven

Twee jongens van tussen de twaalf en veertien worden gezocht omdat zij vorige week in Eindhoven een homoseksuele man zouden hebben mishandeld. Dat heeft de politie maandag laten weten. Het slachtoffer zou afgelopen woensdag zijn aangevallen om zijn geaardheid.

De 39-jarige Bart Janssen liep naar de supermarkt in het winkelcentrum Woensel toen hij naar eigen zeggen door een groep jongeren werd aangesproken. „Ze vroegen of ik homo ben. Ja, antwoordde ik”, zei hij vorige week tegen Omroep Brabant. „Ze begonnen meteen te spugen, maar ik liep door.”

Toen Janssen de supermarkt even later weer uit kwam, viel de groep hem aan. „Ik kreeg een flinke klap op mijn rug en een hard trap op mijn knie. Het was echt een karatetrap”, aldus Janssen. Met behulp van zijn boodschappentas kon hij de aanvallers uiteindelijk op afstand houden. Janssen heeft een dikke knie overgehouden aan het voorval. „Het doet echt heel erg pijn. Ik moet nog naar het ziekenhuis voor een foto.”

Van de twee jongste verdachten, die tussen de twaalf en veertien jaar oud zijn, had de ene een kort krullend haar en de andere halflang donker haar. Ze hadden zwarte jassen aan. De politie zoekt ook naar andere verdachten, onduidelijk is hoeveel. Volgens Janssen bestond de groep uit zeven jongens. Onduidelijk is of die allemaal hebben meegedaan aan de mishandeling. De politie wil ook een getuige spreken die tijdens de mishandeling voorbij fietste.