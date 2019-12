‘Ivoorkust vaardigt arrestatiebevel uit tegen presidentskandidaat’

Ivoorkust heeft maandag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-rebellenleider en presidentskandidaat Guillaume Soro, zo melden vier overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. Soro vloog maandagmiddag in zijn privéjet vanuit Parijs naar Ivoorkust, maar is uitgeweken naar Ghana, meldt zijn adviseur. Waar Soro precies van verdacht wordt, is niet bekend.

De invloedrijke politicus Soro (47) was niet op de hoogte van het arrestatiebevel en de omleiding was „onvrijwillig”, zei zijn adviseur, Alain Lobognon, maandagmiddag. Kort nadat Lobognon met de pers sprak, drongen ordetroepen met geweld het hoofdkantoor van Soro’s politieke beweging Génerations et Peuples solidaires (GPS) binnen, meldt AFP. Hierbij zou traangas zijn afgevuurd op de tientallen aanwezige aanhangers van GPS. Op de Facebookpagina van GPS worden steunbetuigingen geplaatst en foto’s gedeeld van de inval.

Presidentsverkiezingen 2020

De presidentsverkiezingen in Ivoorkust staan gepland voor het najaar van 2020. De huidige president Alassane Ouattara (in functie sinds 2010) wil zich nogmaals verkiesbaar stellen. Bij de verkiezingen van 2010 claimden zowel Ouattara als zijn rivaal Laurent Gbagbo de overwinning. In de korte burgeroorlog die volgde, vielen zo’n drieduizend doden. Begin dit jaar werd Gbagbo door het Internationaal Strafhof vrijgesproken van het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens die oorlog. Volgens de rechters waren veel aanklachten onvoldoende door de aanklagers onderbouwd.

Soro steunde Ouattara destijds. Inmiddels zijn de twee gebrouilleerd geraakt. In juni kondigde Soro aan presidentskandidaat te willen worden en legde hij zijn voorzitterschap van het parlement neer.

De politicus is niet van onbesproken gedrag. In 2002 leidde hij een rebellengroep die een couppoging pleegde tegen de toenmalige president. In 2016 vaardigde buurland Burkina Faso een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn vermeende rol in een couppoging aldaar. Frankrijk vaardigde in 2015 ook een arrestatiebevel tegen hem uit, wat later werd ingetrokken. Zijn troepen werden toen verdacht van het ontvoeren en martelen van de zoon van Gbagbo.