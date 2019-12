Influencers op Saoedisch dancefeest oogsten kritiek

„Trots deel uit te maken van de weg naar de toekomst in Riad!”, schreef de Nederlandse dj Afrojack dit weekeinde op zijn Instagramaccount (3,8 miljoen volgers). Model Sanne Vloet (599.000 volgers) postte op hetzelfde medium een selfie in de woestijn: „Klaar om Riad te ontdekken.”

De twee liggen net als een rij andere influencers en jonge artiesten onder vuur na hun bezoek, afgelopen weekend, aan het MDL Beast Festival in Saoedi-Arabië. Ze hebben zich laten gebruiken door een land dat velen eerder associëren met mensenrechtenschendingen dan met bruisende festivals, luidt de kritiek. Ook Nederlands topmodel Romée Strijd (5,9 miljoen volgers) poseerde in Riad. „Als de muziek goed is, dan dans je”, schreef ze.

Onder meer Diet Prada, een populair Instagram-account dat misstanden in de mode-industrie aan de kaak stelt, verweet de influencers „het imago te rehabiliteren van een land dat volgens de VN schuldig is aan de ergste humanitaire crisis ter wereld", daarmee doelend op de rol die het koninkrijk speelt in de burgeroorlog in Jemen.

Maandag veroordeelde Saoedi-Arabie vijf mannen ter dood voor de mondiaal geruchtmakende moord op journalist Jamal Khashoggi vorig jaar. Zowel de CIA als de VN concludeerden dat de Saoedische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) hierbij een rol heeft gespeeld. Diens rechterhand Saud al-Qahtani, is niet in staat van beschuldiging gesteld, en de prins ontkent.

Volgens persbureau AP werden sommige influencers betaald door het festival, dat op de eerste dag meteen 130.000 bezoekers trok. Dat past in het pr-offensief dat MbS sinds enige jaren voert als onderdeel van zijn plan de economie van het land te diversificeren, legt Saoedi-Arabië expert Annemarie van Geel (38) uit. In 2018 promoveerde zij op de positie van de Saoedische en Koeweitse vrouw. „Toen Saoedi-Arabië in september bekendmaakte dat er toeristenvisa zouden komen, werden ook influencers ingezet.”

De Amerikaanse acteur Armie Hammer, dit weekend ook in Riad, dacht dat het bruisende feest kon bijdragen aan een ‘culturele revolutie’ Daarvan is volgens Van Geel geen sprake. Ondanks hervormingen – zo kregen vrouwen het recht om auto te rijden en gingen bioscopen weer open - neemt „de ruimte om kritiek te hebben op de overheid juist áf”.

Die conclusie trok ook de Belgische influencer Matthias Geerts. Hij liet na zijn tripje naar Riad, weten „enorm veel spijt” te hebben. Hij had niet goed doorgehad dat de wetgeving zó radicaal was, schreef hij.