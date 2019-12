Gevaarlijke drug gevonden bij gedetineerde in Arnhem

In de gevangenis in Arnhem is een aantal weken geleden een gevaarlijke synthetische drug aangetroffen bij één van de gedetineerden. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag na berichtgeving van Omroep Gelderland. De omroep kreeg een anonieme tip over de vondst van iemand die zei dat het middel was „bedoeld om te doden”.

Volgens de tipgever ging het om een narcosemiddel dat genoeg was om één of meerdere mensen te vergiftigen. Het ministerie bevestigt dit niet. Wel zegt het ministerie van Justitie dat „een passende sanctie” is opgelegd aan de gedetineerde die het middel in bezit had. Ook is aangifte gedaan.

In de gevangenis zou volgens de tipgever een gespannen toestand heersen. Er zou een vete gaande zijn binnen de gevangenis, en de aanwezigheid van het middel zou volgens de tipgever in die context gezien moeten worden. „Er zijn geen signalen dat de vondst voor onrust heeft gezorgd”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Afgelopen woensdag werd een grootschalige zoekactie uitgevoerd in de gevangenis in Arnhem. Met drugshonden werd naar smokkelwaar gezocht en niemand mocht het gebouw in of uit. Of de zoekactie met de eerdere vondst te maken had, is niet bekendgemaakt. Dergelijke acties komen wel vaker voor. Voor de strijd tegen smokkelwaar in gevangenissen is deze zomer 3 miljoen euro vrijgemaakt.