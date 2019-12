Fred Westerbeke nieuwe baas politie Rotterdam

De hoofdofficier van het landelijk parket Fred Westerbeke stapt over naar de politie. Hij wordt met ingang van april 2020 de baas van de politie-eenheid Rotterdam.

Westerbeke (57) is de opvolger van Frank Paauw, die dit voorjaar politiechef werd van Amsterdam. Westerbeke begon zijn loopbaan bij de politie in Rotterdam maar stapte over naar het Openbaar Ministerie. Hij was hoofdofficier van justitie in Utrecht en Rotterdam. Sinds 2014 was hij de baas van het Landelijk Parket. In die laatste functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 en diverse grote onderzoeken op het gebied van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Zijn vertrek is een grote aderlating voor het OM. De helft van de parketten (inclusief alle grote steden) worden nu geleid door een waarnemer omdat er geen geschikte kandidaten worden gevonden.

‘Mooiste regio’

Westerbeke zegt blij te zijn met zijn terugkeer bij de politie in Rotterdam. „Het is tenslotte de regio waar ik al zo veel jaren woon, werk en leef. Mijn nieuwe functie zorgt voor een mooie overlap om verder te kunnen werken aan de veiligheid en leefbaarheid in deze voor mij mooiste regio van Nederland en daarmee is in feite mijn cirkel rond.”

Regioburgemeester Ahmed Aboutaleb noemt de komst van Westerbeke goed nieuws voor de Rotterdamse regio. „Met Fred Westerbeke krijgt de eenheid Rotterdam een ervaren en betrokken politiechef. Hij is de juiste man op de juiste plek om de veiligheidsvraagstukken in deze regio op te pakken’’.