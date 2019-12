Filmdistributeur naar Hoge Raad in zaak over gegevens illegale downloaders

Filmdistributeur Dutch Filmworks (DFW) legt zich niet neer bij de uitspraak van het gerechtshof in een zaak over de naam- en adresgegevens van illegaal downloadende Ziggo-klanten. De internetprovider hoeft die niet aan DFW te verstrekken, bepaalde het hof vorige maand. DFW gaat in cassatie bij de Hoge Raad, heeft het bedrijf maandag aan NRC laten weten.

DFW wil 377 internetgebruikers die de film The Hitman’s Bodyguard (2017) illegaal hebben gedownload een schikkingsvoorstel sturen. Daarvoor heeft het bedrijf de klantgegevens van de downloaders nodig. Alleen Ziggo kan die leveren, door de ip-adressen die DFW heeft achterhaald te koppelen aan namen in zijn klantenbestand. De provider wil de gegevens niet afstaan.

Lees ook: Net sluit zich rond Ziggo-klant die illegaal Hitman’s Bodyguard keek

Tot nu toe heeft DFW twee keer bot gevangen in de rechtszaal. Het verzoek van DFW is op zich redelijk, oordeelden zowel de voorzieningenrechter als het hof in Arnhem, maar het is onvoldoende onderbouwd. Bovendien weegt de privacy van de Ziggo-klanten zwaarder. DFW vindt nu dat het hof een verkeerde juridische afweging heeft gemaakt. De Hoge Raad beoordeelt zaken op dat soort technische details, inhoudelijk zullen de raadsheren de kwestie niet opnieuw beoordelen.