Boeing-topman stapt op wegens problemen met 737 MAX

De hoogste baas van Boeing, Dennis Muilenburg, stapt op in de nasleep van de twee crashes met de 737 MAX. Dat heeft de vliegtuigbouwer maandag bekendgemaakt.

De huidige voorzitter van de raad van bestuur van Boeing, David Calhoun, neemt de positie van Muilenberg over vanaf 13 januari. Het bedrijf zegt dat „een verandering in leiderschap noodzakelijk was om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen”.

De aanstaande topman Calhoun zegt: „Ik geloof sterk in de toekomst van Boeing en de 737 MAX.” Calhoun zat sinds oktober al in het bestuur van Boeing. Muilenberg was sinds 2015 de hoogste baas bij Boeing.

Ontwerpfout

Door een ontwerpfout in de Boeing 737 MAX stortten in oktober 2018 en in maart 2019 twee vliegtuigen neer. Bij de ongelukken kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Luchtvaartautoriteiten houden het toestel sinds de tweede crash wereldwijd aan de grond.

De ontwerpfout zat in de software van het besturingssysteem MCAS. Het doel van het automatische systeem is de stabiliteit van het toestel te behouden en te voorkomen dat het vliegtuig in een scherpe hellende hoek terechtkomt. Door een gemankeerde sensor dacht dit systeem dat het vliegtuig in de problemen was en dwong het de neus van de vliegtuigen omlaag. De piloot kon dit niet herstellen.

Eerder deze maand besloot Boeing tot een productiestop van het model. De affaire rondom de gemankeerde toestellen heeft de vliegtuigbouwer al meer dan 9 miljard dollar (8,1 miljard euro) gekost. De aandelen van Boeing verloren ongeveer een kwart van hun waarde sinds maart. Nadat het vertrek van Muilenberg werd bekendgemaakt, steeg de beurswaarde van Boeing maandag zo’n 3 procent.