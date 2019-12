Boeing-topman Muilenburg wist vertrouwen niet te herstellen

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing wil het vertrouwen van luchtvaartautoriteiten en klanten herstellen, en dat kon niet meer met Dennis Muilenburg als topman. Maandag werd zijn ontslag aangekondigd.

Muilenburg slaagde er het afgelopen jaar niet in de crisis rond de 737 MAX, het toesteltype dat sinds maart wereldwijd aan de grond wordt gehouden na twee vliegrampen, te bezweren. Hij is per direct ontslagen en wordt op 13 januari opgevolgd door voorzitter van de raad van bestuur David Calhoun. Financieel directeur Greg Smith neemt tot die tijd de taken van de topman waar.

Het bestuur van de grootste vliegtuigbouwer ter wereld „heeft besloten dat een verandering aan de top nodig was om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen”, aldus een verklaring. Partners van het bedrijf, waaronder luchtvaartmaatschappijen, worden ongeduldig over het kostbare vliegverbod.

Het vertrek van Muilenburg werd het afgelopen weekeinde bezegeld na een slechte week voor Boeing. Het bedrijf kondigde een ingrijpende productiestop aan van de 737 MAX. Die heeft mogelijk gevolgen voor honderden toeleveranciers en voor de Amerikaanse economie. Boeing heeft ongeveer 4.600 bestellingen staan voor het toestel. De crisis heeft het bedrijf tot nu toe ruim 8 miljard euro gekost.

Bij de vliegrampen, in Indonesië in oktober 2018 en Ethiopië in maart van dit jaar, kwamen 346 mensen om het leven. De oorzaak van de crashes werd in verband gebracht met problemen met het besturingssysteem van het toestel. De vliegtuigbouwer werd ervan beschuldigd het toestel overhaast op de markt te hebben gebracht. Aan een nieuwe versie van het besturingssysteem wordt nog gewerkt.

Het lukte Muilenburg, die het bedrijf sinds 2015 leidde, niet het vertrouwen te wekken dat een bedrijfscultuur waarbij winst boven veiligheid zou gaan, grondig werd aangepakt. Openbare spijtbetuigingen van de topman kwamen volgens sommigen onoprecht over.

Verkeerde voorspellingen

Bovendien zat Boeing er onder zijn leiding herhaaldelijk naast met optimistische voorspellingen over wanneer de 737 MAX weer zou mogen vliegen. Daarvoor is toestemming nodig van luchtvaartautoriteit FAA en buitenlandse toezichthouders. Boeing stelde groen licht in het vooruitzicht voor de zomer van 2019, toen de herfst, toen voor het einde van dit jaar. Met name de FAA raakte daardoor geïrriteerd. Inmiddels rekenen luchtvaartmaatschappijen op het voorjaar van 2020.

Aan de 62-jarige Calhoun de taak om het tij van de ernstigste crisis bij Boeing in het ruim honderdjarige bestaan te keren.

Beleggers juichen de wissel toe: het aandeel van Boeing, dat sinds het begin van de crisis meer dan 20 procent in waarde is gedaald, steeg in reactie op het nieuws met 4 procent.

