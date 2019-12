Arnout Damen moet scheepsbouwer uit zwaar weer leiden

Arnout Damen wordt de nieuwe topman van Damen Shipyards. Hij volgt René Berkvens op, die het bedrijf dertien jaar heeft geleid. De scheepsbouwer wordt bovendien anders gestructureerd met een aantal losse divisies, zo meldt het bedrijf maandag. Er komt onder meer een divisie Naval voor marineschepen en een divisie Yachting voor plezierjachten.

De 49-jarige nieuwe ceo is de zoon van Kommer Damen en de kleinzoon van Jan Damen, die samen in 1969 de scheepswerf begonnen. Arnout Damen werkte bij het bedrijf als commercieel directeur. Hij staat nu voor drie grote opdrachten: het bedrijf weer winstgevend maken, de miljardenorder binnenhalen voor de bouw van vier onderzeeërs voor de Nederlandse krijgsmacht en het bedrijf door een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie loodsen.

Damen maakte in 2018 voor het eerst in vijftien jaar geen winst, het bedrijf leed 17 miljoen euro verlies. Dat was volgens het bedrijf zelf vooral het gevolg van een teruglopende vraag naar nieuwe schepen en financiële problemen bij overgenomen werven in Rotterdam, Roemenië en op Curaçao.

Het strafrechtelijk onderzoek naar corruptie door Damen loopt al sinds 2017. Het bedrijf wordt er volgens het OM van verdacht „actief, via tussenpersonen steekpenningen te hebben betaald aan buitenlandse overheidsambtenaren ter verkrijging van buitenlandse (overheids)opdrachten”. Uit onderzoek van NRC blijkt dat dit onder meer gaat over zaken in het Caribisch gebied.

Internationaal

De nieuwe topman wordt verantwoordelijk voor een groep van 54 bedrijven waar in totaal 12.000 mensen werken, zo blijkt uit cijfers van de onderneming zelf. In 2018 heeft Damen 176 schepen geleverd. Het ging daarbij vooral om sleep- en werkboten, maar ook om tientallen schepen voor personenvervoer. Het bedrijf bouwt ook veel voor de offshore-industrie. Arnout Damen heeft zich volgens het bedrijf „al vele jaren voorbereid” op deze stap.

Bij de bekendmaking van het nieuws dankte Kommer Damen scheidend president-directeur Berkvens. „Onder zijn leiding is Damen uitgegroeid tot een wereldwijd opererende, toonaangevende speler.” De 63-jarige Berkvens was sinds 2006 topman. Eerder was hij verantwoordelijk voor de integratie van de Vlissingse marinewerf in Damen. Hij keert terug in de raad van commissarissen.