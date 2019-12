Aantal internationale treinreizen stijgt tot vier miljoen

Reizigers hebben in 2019 13 procent meer kaartjes gekocht voor internationale treinreizen met de NS dan vorig jaar. Het gaat in totaal om vier miljoen reizen, meldt NS International maandag. De spoorvervoerder wil met name voor afstanden tot zevenhonderd kilometer een goed alternatief bieden voor het vliegtuig, maar zegt daarin meer steun nodig te hebben van andere Europese vervoerders.

De sterkste stijging én de sterkste daling van het aantal passagiers op internationale bestemmingen komt door een aanpassing in de dienstregeling. De Thalys stopt niet meer in Lille, maar rijdt nu wel naar station Marne-la-Vallée bij Disneyland Parijs. Het aantal reizen naar Lille halveerde bijna, terwijl het aantal reizigers dat Marne-la-Vallée aandoet met 587 procent toenam.

De tien populairste bestemmingen liggen vooral in Duitsland en België, maar ook Parijs en Londen worden vaak aangedaan. Op die laatste twee stations groeide het aantal reizigers met respectievelijk 1 en 6 procent. Berlijn en Brussel werden met 20 en 14 procent groei ook populairder. Het aantal reizigers dat naar Antwerpen ging, na Brussel de populairste reisbestemming, bleef gelijk.

NS International-directeur Heike Luiten verwacht dat het aantal reizigers komend jaar verder stijgt, zegt zij op de site van NS. „De rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen gaat hopelijk dit voorjaar van start, waarna we snel een vierde dagelijkse frequentie toe willen voegen.” Ook maakt eind 2020 de Europese nachttrein zijn rentree.

Kaartverkoop

Cijfers over het aantal verkochte treinkaartjes per bestemming maakt NS niet bekend. Wel wil de vervoerder zeggen dat naar de drie populairste stations (die van Brussel, Antwerpen en Parijs) ongeveer een miljoen reizen zijn gemaakt. Vrijwel alle reizigers blijven binnen een straal van zevenhonderd kilometer rond hun vertrekstation, het bereik waarop de trein volgens de NS een goed alternatief is voor het vliegtuig. Ongeveer 50.000 reizigers reisden verder dan dat.

De tien populairste treinstations zijn goed voor ongeveer twee miljoen reizen, zegt NS, wat neerkomt op ongeveer de helft van het totaal. De sterkst groeiende bestemmingen op die lijst liggen beide in België. Daarbij blijkt ironisch genoeg ook de luchtvaart belangrijker te worden voor de internationale trein. De gedeelde eerste plek is, naast het feeërieke Brugge, voor het station Brussels Airport - Zaventem.