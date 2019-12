‘Zittend president Ashraf Ghani van Afghanistan herkozen’

Zittend president Ashraf Ghani gaat zeer waarschijnlijk een tweede termijn in als leider van Afghanistan, schrijft persbureau AP. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de in september gehouden verkiezingen. Deze werden zondag vrijgegeven door de onafhankelijke kiescommissie in Kabul.

Ghani kreeg volgens de eerste telling 50,4 procent van de stemmen. Ghani’s belangrijkste tegenstander Abdullah Abdullah kwam uit op 39 procent van de stemmen, aldus de commissie. Hij kan de uitslag van de verkiezingen nog aanvechten. Dat de voorlopige uitslag drie maanden op zich liet wachten, komt onder meer doordat er technische problemen zouden zijn geweest met het tellen van de stemmen.

Vorige maand deed de kiescommissie al een poging tot het hertellen van een deel van de stemmen, maar Abdullah blokkeerde dat. Duizenden van zijn aanhangers gingen in Kabul de straat op omdat zij vreesden dat er fraude had plaatsgevonden die in het voordeel van Ghani uitpakte. Later stemde Abdullah toch in met een hertelling in delen van het land waar hij het populairst was.

Vredesbesprekingen

De presidentsverkiezingen in september waren de vierde sinds het Talibanregime in 2001 verdreven werd. Zo’n 100.000 man veiligheidspersoneel was op de been om te voorkomen dat terreurgroep Taliban slachtoffers zou maken onder de stemmende bevolking. Vanwege de terreurdreiging was de opkomst laag: 2 miljoen van de 9,6 miljoen geregistreerde kiezers gingen stemmen.

In 2014 vonden ook presidentsverkiezingen plaats, die toen chaotisch verliepen. Definitieve uitslagen werden vanwege fraude toen niet bekendgemaakt, en Ghani en Abdullah kwamen na bemiddeling van de Verenigde Staten overeen om samen een eenheidsregering te vormen. Als de uitslag van zondag definitief blijkt en Ghani wint, geeft hem dat mandaat om de leiding te nemen in de vredesonderhandelingen met de Taliban.