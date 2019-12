Zeker zeven doden door noodweer Spanje en Portugal

Door aanhoudend noodweer zijn in Spanje en Portugal de afgelopen drie dagen zeker zeven mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AFP zondag. Het meest recente slachtoffer viel zondagochtend in Catalonië, de man viel in het water en verdronk.

In Spanje vielen tot nu toe zeker vijf slachtoffers, in Portugal twee. In Andalusië werd dit weekend het lichaam van een verdronken windsurfer geborgen. Meerdere persbureaus melden dat het gaat om een Nederlandse man, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken had hier geen informatie over. Volgens ANP zou het om een 67-jarige Nederlander gaan die al jaren in de regio woonde.

Eveneens in Andalusië kwam een man om het leven die probeerde met zijn auto een rivier over te steken, die buiten haar oevers was getreden. In Madrid werd bovendien een Zuid-Koreaanse vrouw geraakt door vallend puin dat was losgeraakt door hevige wind. In Portugal vielen doden door een omgewaaide boom en een ingestort huis. In het land moesten zondag bovendien zo’n 250 mensen worden geëvacueerd.

Ook Frankrijk getroffen

De doden zijn het gevolg van aanhoudend noodweer in het zuiden van Europa. Eerder deze week trok storm Elsa over Zuid-Europa, daarop volgde storm Fabien. Bij beide stormen werden windstoten tot 170 kilometer per uur gemeten. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Aena moest in de regio Galicië dit weekend veertien vluchten annuleren, andere vluchten werden omgeleid. In die regio werd door de Spaanse meteorologische dienst zaterdag code ‘rood’ afgeroepen.

Ook Frankrijk kreeg de afgelopen dagen te maken met noodweer. Ongeveer 10.000 huishoudens in de regio Auvergne-Rhône-Alpes in het oosten van het land kwamen zaterdag tijdelijk zonder elektriciteit te zitten.