Zeker zes doden door autobom in Somalië

Bij een aanslag met een autobom buiten een hotel in de Somalische stad Galkayo zijn zaterdagavond minstens zes burgerdoden gevallen. Volgens lokale bronnen zijn er tientallen gewonden en kan het dodental nog oplopen, meldt persbureau Reuters zondag.

In het hotel verblijven veel hoge functionarissen uit het Somalische leger, schrijft persbureau AP. Zij bleven ongedeerd. Door de kracht van de explosie werd een deel van de ramen uit het hotel geblazen. De chauffeur van het voertuig had het hotel binnen willen rijden, maar dat mislukte. Hij zou in plaats daarvan een militair voertuig hebben geraakt.

Niemand heeft tot nu toe verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. De radicaal-islamitische terreurbeweging Al-Shabaab voert vaker soortgelijke aanvallen uit op hotels en maakt de dienst uit in een klein gebied in de regio Mudug, waar ook Galkayo ligt. In de stad zelf komen dit soort aanslagen echter niet zo vaak voor.

De stad waar de bom afging: