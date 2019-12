Tienduizenden ontvluchten Idlib richting Turkije

De afgelopen twee dagen zijn opnieuw minstens 25.000 mensen op de vlucht geslagen in de Syrische regio Idlib. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Turkse staatsmedium Anadolu. De vluchtelingen proberen naar de grens met Turkije te komen.

Waarnemers van de Verenigde Naties meldden vrijdag al dat in 24 uur 18.000 mensen uit de regio ontheemd waren geraakt. De stroom vluchtelingen naar Turkije groeit nu Syrische en Russische strijdkrachten hun luchtoffensief in Idlib intensiveren. Zo vielen er zaterdag volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bijna vijftig doden door tientallen luchtaanvallen. De afgelopen week kwamen dagelijks burgers om en vluchtten er al duizenden richting Turkije, meldde Al Jazeera. Sinds begin november zouden ruim 200.000 mensen in Idlib op drift zijn geraakt.

Veto

Aan de grens met Turkije bevinden zich ongeveer een miljoen Syrische vluchtelingen. De vluchtelingenkampen zitten vol, waardoor mensen die nu aankomen het moeten hebben van geïmproviseerde kampen, waar bijvoorbeeld voedselhulp schaars is. Turkije vangt al 3,7 miljoen Syriërs op en vreest dat dit er door de situatie in Idlib nog meer worden.

Turkije en Rusland kwamen in september 2018 overeen om in Idlib een de-escalatiezone te handhaven, waar beide landen op zouden toezien. Sindsdien zouden in de regio 1.300 burgers zijn omgekomen bij Syrische aanvallen.

Terwijl de situatie in Idlib verslechterde, slaagde de Veiligheidsraad van de VN er afgelopen week niet in een impasse te doorbreken over de voortzetting van humanitaire hulp aan Syrië na 10 januari. Duitsland, België en Koeweit dienden, gesteund door het VN-bureau voor humanitaire zaken, een resolutie in die het huidige mandaat zou verlengen, maar die werd vrijdag gevetood door Rusland en China.

