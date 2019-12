Prominente Franse modeontwerper Ungaro (86) overleden

De Franse modeontwerper Emanuel Ungaro is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het gelijknamige modehuis op Instagram. Ungaro kampte al enige jaren met gezondheidsproblemen.

De Fransman was een prominent figuur in de mode-industrie van Parijs. Hij stond bekend om zijn elegante, kleurrijke ontwerpen. Ungaro, zoon van Italiaanse immigranten, werd in 1933 in het Zuid-Franse Aix-en-Provence geboren. Hij leerde het kleermakersvak van zijn vader en verhuisde in 1956 naar Parijs waar de gerenommeerde Spaanse ontwerper Cristóbal Balenciaga zich over hem ontfermde.

In 1965 begon Ungaro zijn eigen modehuis dat in de decennia erna uitgroeide tot een imperium dat ook parfums, brillen en schoenen uitbracht. Onder anderen presidentsvrouw Jackie Kennedy droeg ontwerpen van zijn hand. In 2004 trok Ungaro zich terug uit de modewereld. Hij laat een vrouw en een dochter achter.