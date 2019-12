Mexicaanse priester Maciel verantwoordelijk in 60 misbruikzaken

De in 2008 overleden Mexicaanse priester Marcial Maciel heeft gedurende zijn leven zeker zestig kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een rapport dat zaterdag door de rooms-katholieke orde in Mexico is gepubliceerd. Maciel was oprichter van de conservatieve beweging Legionairs van Christus, één van de grootste priesterordes in het land.

Maciel werd in 2006 door het Vaticaan gestraft, hij mocht niet langer in het openbaar spreken of de mis opdragen. Aan de straf gingen jarenlange beschuldigingen van seksueel misbruik vooraf. Maciel stierf twee jaar nadat hij door het Vaticaan op non-actief was gesteld op 87-jarige leeftijd, tot een proces kwam het niet. Het rapport geeft geen duidelijkheid over wanneer Maciel de kinderen misbruikte. Eerdere aanklachten gingen over de periode tussen 1940 en 1960. De priester zelf heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was.

175 zaken

In het zaterdag gepubliceerde rapport wordt melding gemaakt van in totaal 175 gevallen van misbruik door de Mexicaanse orde, van 1941 tot nu. Bij de misbruikzaken waren 33 priesters betrokken, zes van hen zijn inmiddels overleden. Tegen een van de priesters loopt nog een proces, een ander werd al veroordeeld. Het is niet duidelijk wat er met de 25 andere geestelijken is gebeurd.

Het rapport volgt op een besluit van het Vaticaan, vorige week, om een einde te maken aan het pauselijk geheim, het hoogste geheimhoudingsniveau, wat betreft seksueel misbruik. Slachtoffers van misbruik hadden jarenlang aangedrongen op een dergelijke maatregel. Afgelopen week maakte het Vaticaan bovendien bekend dat het dit jaar 1.000 aanklachten over seksueel misbruik in behandeling heeft genomen. Een recordaantal, meldde persbureau AP donderdag. De beschuldigingen komen vanuit de hele wereld.