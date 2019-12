Macron doet afstand van pensioen, roept op tot pauze in stakingen

De Franse president Emmanuel Macron ziet af van het toekomstige pensioen waar hij als voormalig staatshoofd recht op zou hebben. Dat heeft het Elysée zaterdagavond bevestigd aan persbureau AFP. Het besluit komt in een weekend waarin Frankrijk opnieuw deels platligt door wijdverbreide pensioenstakingen.

Oud-presidenten kunnen volgens een wet uit 1955 aanspraak maken op een pensioen tot 6.220 euro bruto per maand. Aan de regeling zitten geen voorwaarden - leeftijd, noch lengte van de ambtstermijn, noch inkomensniveau van oud-presidenten hebben er invloed op. Dat gaat nu volgens het Elysée veranderen: de wet uit 1955 gaat op in de grote pensioenhervorming die de regering van Macron deze maand presenteerde. Toekomstige presidenten kunnen er straks geen gebruik meer van maken.

Kerstonderbreking

Macron, die zaterdag 42 jaar is geworden, deed ook een oproep aan stakers in het openbaar vervoer om een stakingpauze in te lassen. Zo kan iedereen die voor de Kerst familie wil bezoeken, daar ook naartoe reizen, zei hij.

Macron deed zijn oproep vanuit Ivoorkust, waar hij onder meer Franse troepen bezocht. In Frankrijk vonden ondertussen opnieuw stakingen plaats in het ov. Zaterdag reden er minder treinen en het aantal hogesnelheidstreinen is gehalveerd vergeleken met de normale dienstregeling. In Parijs bleef de helft van de metrolijnen gesloten.

De massale pensioenstakingen in het land duren nu al ruim twee weken. Aanleiding is de geplande pensioenhervorming van de regering. Het huidige stelsel, met tal van uitzonderingsregelingen voor verschillende beroepsgroepen, moet vervangen worden door een eenvoudiger systeem. Maar daarin moeten de meeste Fransen ook langer doorwerken: de wettelijke pensioenleeftijd gaat van 62 naar 64 jaar.

