Kunstenaar Banksy onthult nieuw werk in Bethlehem

In de Palestijnse stad Bethlehem is bij een hotel een nieuw kunstwerk van Banksy opgedoken. De anonieme kunstenaar heeft de installatie, een kerststal getiteld ‘Scar of Bethlehem’, via Instagram gedeeld. Met het werk verwijst Banksy naar het Israëlisch-Palestijns conflict.

Het stalletje beeldt het kerstverhaal uit, maar de figuurtjes van Maria en Jozef zijn voor een betonnen muur geplaatst. In de muur bevindt zich een gat in de vorm van een ster, wat doet denken aan een mortierinslag én aan de ster van Bethlehem uit het bijbelverhaal. De naam van de installatie, Scar of Bethlehem, verwijst vermoedelijk dan ook naar de Star of Bethlehem: de ster die de Wijzen uit het Oosten naar de stal van Jezus leidde. Ook de woorden ‘liefde’ en ‘vrede’ zijn op de ‘muur’ achter het stalletje te zien.

Het werk is geplaatst in het Walled Off Hotel, een hotel/museum pal naast de Israëlische afscheidingsmuur. Het gebouw hangt vol met maatschappijkritische kunst en werd in maart 2017 met financiering van Banksy geopend. De kamers kijken uit op de grensmuur die Israël om Palestijnse gebieden heen heeft gebouwd. De muur dient volgens Israël om het land te beschermen, de Palestijnen zien er een poging in om de Palestijnse gebieden te bezetten. De scheidingsmuur op de Westelijke Jordaanoever is door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag veroordeeld.

Volgens de eigenaar van het hotel gebruikt Banksy het kerstverhaal in zijn werk om aandacht te vragen voor de situatie van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, schrijft de BBC. In het hotel is meer werk opgenomen dat refereert aan het conflict.

Vorige week onthulde Banksy al een ander kerstwerk in de Engelse stad Birmingham. Hij plaatste een muurschildering van een slee met rendieren bij een bank voor daklozen. De schildering loopt over in de openbare bank. Met het werk wilde de kunstenaar aandacht vragen voor het groeiend daklozenprobleem in Groot-Britannië.