Justitie Soedan onderzoekt misdaden in Darfur onder Bashir

De Soedanese justitie doet onderzoek naar misdaden die sinds 2003 gepleegd zijn in de regio Darfur onder het bewind van de afgezette president Omar al-Bashir. Dat heeft de hoogste baas van het openbaar ministerie van Soedan zondag bekendgemaakt, meldt persbureau AFP.

Bashir wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag gezocht voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Darfur, in het westen van Soedan. Nu wordt het voormalig staatshoofd en zijn regime dus ook in eigen land hiervoor onderzocht. Bashir werd eerder deze maand al veroordeeld tot twee jaar celstraf voor corruptie en witwassen.

2,5 miljoen mensen ontheemd

De nieuwe regering van Soedan heeft beloofd een einde te maken aan het bloedige conflict in Darfur, waarbij sinds begin deze eeuw zo’n driehonderdduizend mensen om het leven zijn gekomen. Volgens de VN zijn 2,5 miljoen mensen door het conflict ontheemd.

In april kwam er een einde aan het bewind van Bashir, die sinds 1989 aan de macht was. Na grootschalige protesten in Soedan besloten militairen hem het presidentschap te ontnemen. Momenteel heeft een coalitie van militairen en civiele leiders de macht in het Oost-Afrikaanse land. Zij moeten ervoor zorgen dat eerlijke verkiezingen worden uitgeschreven.