Toerismeminister benoemd tot eerste premier Cuba sinds 1976

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel heeft zaterdag minister van Toerisme Manuel Marrero Cruz benoemd tot de eerste premier van het land sinds 1976. De benoeming is direct goedgekeurd door het parlement, meldt AP.

De 56-jarige Marrero was sinds zestien jaar minister van Toerisme. In die periode was hij verantwoordelijk voor meer dan een verdubbeling van het aantal buitenlandse vakantiegangers tot 4,3 miljoen dit jaar, en een bouwgolf van hotels in Cuba. Toerisme is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren van de economie van het land.

De positie van premier werd tussen 1959 en 1976 bekleed door de voormalige Cubaanse leider Fidel Castro. In 1976 werd de functie afgeschaft in een nieuwe grondwet. Castro nam toen de titels van president en voorzitter van de ministerraad op zich, naast leider van de Communistische Partij. In 2006 droeg hij de macht over aan zijn broer Raúl.

De 88-jarige Raúl Castro trad vorig jaar af als president en voorzitter van de ministerraad. De twee functies zijn in de nieuwe grondwet verdeeld tussen zijn opvolger Diaz-Canel en de nieuwe post van premier. Raúl Castro is nog wel leider van de Communistische Partij. Fidel Castro overleed in 2016.

Macht berust bij de president

Volgens de nieuwe grondwet wordt de premier verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de regering, als voorzitter van de ministerraad. Hij heeft minder macht dan de president. De premier krijgt een termijn van vijf jaar en wordt voorgedragen door de president en goedgekeurd door het parlement, de Nationale Assemblee.

Marrero Cruz werd door Fidel Castro benoemd tot minister van Toerisme. Hij sloot tientallen samenwerkingsverbanden met buitenlandse bedrijven en heeft grondige banden met de privésector in het communistische land. Hij werkte nauw samen met Gaesa, het aan het leger gelieerde conglomeraat dat de toerismebranche beheerst, evenals andere sectoren van de economie.

Volgens de Cubaanse staatsmedia is zijn ervaring met onderhandelingen met buitenlandse investeerders een van zijn belangrijkste kwaliteiten, in de ogen van Diaz-Canel.