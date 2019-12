Bij Leicester City is Vichai nog altijd de koning

Zichtbaar op zijn gemak lacht Vichai Srivaddhanaprabha vanaf een canvas doek naar bezoekers van het King Power Stadium. De bovenste knoopjes van zijn overhemd staan open. Uit zijn colbert steekt een pochet. Supporters knikken naar hem in het voorbijgaan of houden uit respect hun ogen een paar tellen gefixeerd op de reusachtige afbeelding van de vorig jaar overleden eigenaar aan de buitenkant van het stadion.

Het portret van de Thai, een blijvend eerbetoon, hangt nog geen honderd meter van de plek waar hij en vier medepassagiers verongelukten in zijn helikopter, gespoten in de kleuren van Leicester City. Het toestel, opgestegen vanaf de middenstip, moest hem naar Luton Airport brengen. Door een losgeschoten pin in de staartrotor verloor de piloot de controle. Met een enorme klap stortte de AW-169 op de grond.

Doelman Kasper Schmeichel, ooggetuige van de crash, trachtte hem tevergeefs uit het brandende wrak te halen. Door de hitte kon hij niet in de buurt komen. Overmand door verdriet uitte de Deen een breed gedragen gevoel. „Het is makkelijk om jezelf te verliezen in een wereld van geld, roem en fortuin”, zei hij. „Vichai had het allemaal, maar gaf er niet om. Hij wilde mensen helpen.”

‘The Boss’, zoals Srivaddhanaprabha, liefdevol werd genoemd, veroverde de harten van de inwoners van de middelgrote stad in de East Midlands door zijn zachte karakter. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven doneerde hij miljoenen aan talloze goede doelen. In de tuin van het Royal Infirmary ligt voor rouwenden een fles whisky klaar. Zieke kinderen krijgen rond de feestdagen cadeautjes.

Een reclamebord ter nagedachtenis van Leicester City-voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha tijdens een Premier League-wedstrijd in het King Power Stadium. Foto Nigel French

„We zien hem als familie”, vertelt Kem Frost (72) over de Thai. „Vichai was de beste eigenaar ter wereld.” Frost begint te stralen als het hoogtepunt van de club ter sprake komt. In 2016 wonnen ‘The Foxes’ tegen alle verwachtingen in de landstitel. „De mooiste tijd van mijn leven. Ik ben naar alle uitduels in de Champions League geweest. Zoiets maak je maar één keer mee. Dachten we.”

Wonderjaar 2016

De magie in dat wonderjaar ontging zelfs de meest nuchtere Engelsman niet. Bijgeloof maakte zich meester van een van de meest multiculturele streken in Groot-Brittannië. De jacht op de titel verbond zich met een koningsdrama. Bij archeologische opgravingen werden onder een parkeerterrein de overblijfselen van Richard III gevonden. De monarch, gesneuveld op het slagveld op Bosworth Field in 1485, zou succes van Leicester City in de weg staan.

Zijn herbegrafenis, in een tombe in de kathedraal, hief in de ogen van de inwoners de vloek op. Wat begon als een gimmick, eindigde met een openlijke hommage. Aan de voet van het bronzen standbeeld van Richard III, aan wie Shakespeare een toneelstuk wijdde, legden mensen bloemen neer. Aan zijn uitgestoken arm hingen blauw-witte linten. Bijgeloof was niet vaak zo tastbaar.

Het respect voor de laatste koning van het Huis van York valt in het niet bij de verering en de invloed van Srivaddhanaprabha. De miljardair, steenrijk geworden met belastingvrije winkels op het vliegveld van Bangkok, dompelde Leicester onder in boeddhisme. Om het lot gunstig te stemmen liet hij regelmatig monniken invliegen om ballen te zegenen. Spelers raakten gewend aan de heren in hun traditionele oranje gewaden en niet-alledaagse gebruiken.

De invloed van het boeddhisme ontstijgt de verrichtingen op het veld. Wie het ethos van de favoriete oom van Leicester met voeten treedt, krijgt zijn harde kant te zien. Trainer Nigel Pearson werd ontslagen na een affaire tijdens een teamuitje in Thailand in de zomer van 2015. Zijn zoon, een talentvolle keeper, vernederde een prostitué op film. Toen Pearson zich verzette tegen diens contractontbinding, kon hij zelf vertrekken.

Zijn opvolger Claudio Ranieri, met argwaan begroet, bleek een wondermiddel. De Italiaan toverde het team met ogenschijnlijke misfits, gelukszoekers en afdankertjes om in de schrik van de Premier League. Spits Jamie Vardy groeide uit tot cultheld. Riyad Mahrez werd uitgeroepen tot ‘Speler van het Jaar’. N’Golo Kanté, een verlegen Fransman van het nietige Caen, veranderde in een ster.

Een roze mist trok over de studentenstad, maar het verval bleek onvermijdelijk. Een schildering van Ranieri, afgebeeld als Julius Caesar, op de muur van bakkerij Brucciani’s, werd dit voorjaar op aandringen van de uitbater verwijderd. Restaurant San Carlo, waar Ranieri zijn spelers trakteerde op pizza’s, kreeg een berisping van de keuringsdienst van waren.

In Leicester, voorheen vooral bekend door chipsfabrikant Walkers en Gary Lineker, leek het wegvallen van Srivaddhanaprabha het einde van het voetbalsprookje in te luiden. „Het voelt alsof een droom dood is”, vertelde Tom Meighan van de lokale band Kasabian, wiens aanstekelijke nummer Fire door de deejay in het King Power Stadium is grijsgedraaid.

„Het ongeluk vormde het begin van de ommekeer”, denkt supporter Kem Frost. „Alles viel op zijn plek. Dankzij Aiyawatt, de zoon van Vichai.” ‘Top’, zoals zijn bijnaam luidt, nam het levenswerk van zijn vader over. Meer dan een wrijfdoek had de religieuze dertiger niet nodig. Onder het dof geworden exterieur schuilde nog altijd een diamant. Coach Brendan Rodgers zorgt sinds zijn komst in februari voor de glans.

Tweede plaats

De Noord-Ier, net als Ranieri een warme persoonlijkheid en psychologisch sterk, bewijst het gelijk van de scoutingsafdeling, die al voor de entree van Srivaddhanaprabha goed werk leverde. Leicester City staat ondanks de 3-1 nederlaag tegen Manchester City zaterdag nog tweede in de Premier League. Woensdag komt koploper Liverpool op bezoek. Vardy, bijna vergeten, voert met zeventien treffers de topscorerslijst aan.

Zien de fans in de huidige voorspoed een teken van boven, een hemelse groet van Vichai aan de club? „Nee”, zegt Martin (46), die zijn achternaam niet wil zeggen. „Ik niet. Zijn onbegrensde liefde voor ons betaalt zich uit. De spelers houden enorm van hem. Met Top zijn ze net zo gek. Geen magie of voorzienigheid, maar gewoon mannen die alles uit de kast halen om hem te eren.”