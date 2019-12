Ajax koploper eredivisie na winst op ADO, Feyenoord neemt vijfde plek over van FC Utrecht

Ajax en Feyenoord klimmen zondag allebei een plek naar boven in de eredivisie. De Amsterdammers versloegen ADO Den Haag in eigen stadion met 6-1 en nemen daardoor de eerste plek over van AZ, dat zaterdag verloor. Feyenoord versloeg FC Utrecht uit met 2-1 en neemt daardoor de vijfde plaats over.

Ajax sloot in de eigen Arena een glorieus kalenderjaar af met een kleine voetbalshow. Het elftal van trainer Erik ten Hag gaf met veel jonge talenten het nakijken aan een zwak ADO Den Haag: 6-1. Ajax overwintert als koploper van de eredivisie, met een voorsprong van drie punten en een veel beter doelsaldo dan AZ. AZ verloor zaterdag met 3-0 van Sparta Rotterdam. PSV, dat diezelfde avond met 4-1 won van PEC Zwolle, staat tien punten achter op Ajax.

Zonder Quincy Promes, Daley Blind, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad had Ajax geen kind aan ADO Den Haag. Hakim Ziyech brak al snel het verzet van ADO, met de openingstreffer en de assist op de 2-0 van Donny van de Beek. Ekkelenkamp en Gravenberch lieten de score voor rust naar 4-0 oplopen. Met Noa Lang voor Ziyech en Marin voor van Van de Beek bleef Ajax oppermachtig. Dusan Tadic scoorde (5-0) en Traoré trof ook doel (6-0). Ook de 17-jarige Sontje Hansen mocht nog invallen, zonder te scoren.

Zo besloot Ajax 2019 met een recordaantal van 163 doelpunten. ADO eindigde het duel met tien man, na een tweede gele kaart van Danny Bakker in de 80ste minuut.

Prachtige goal

Bij de Rotterdammers zorgde Jens Toornstra kort na rust met een prachtig schot voor de winnende treffer. Orkun Kökcü had Feyenoord na een kwartier ook al op fraaie wijze op voorsprong gebracht. Justin Hoogma kopte twee minuten later de gelijkmaker binnen. De verdediger van Utrecht moest in de slotfase met rood van het veld, omdat hij de doorgebroken Luis Sinisterra onderuit schopte.

Feyenoord is onder Advocaat nog altijd ongeslagen in de eredivisie. Zeven competitieduels leverden zeventien punten op.

