Dode bij steekpartij in Den Haag, vier verdachten aangehouden

Bij een steekpartij in Den Haag is zaterdagavond een 20-jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer woonde in de Hofstad. De politie heeft zaterdag en zondag vier verdachten aangehouden.

De steekpartij vond rond 18.45 uur plaats op de Goudriaankade buiten het centrum van de stad. Drie verdachten werden rond de plaats van de steekpartij aangehouden, het gaat om mannen van 19 en 20 jaar uit Den Haag en een 28-jarige verdachte uit Zoetermeer.

Zondagochtend werd nog een vierde, 19-jarige man uit Den Haag opgepakt. Mogelijk volgen er meerdere aanhoudingen. Over een eventueel motief is nog niets duidelijk, de politie is op zoek naar getuigen.

De Haagse amateurvoetbalclub HVV Laakkwartier meldde zondag op zijn website dat het slachtoffer een amateurspeler uit het eerste elftal is.

De locatie van het steekincident: