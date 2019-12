Rollebolduc

Dus je gaat met een paar honderd trekkers de snelweg op, ontwricht het verkeer, veroorzaakt kilometerslange files en daarna verklaar je op de radio dat het hele land achter je staat. Je kunt veel over die boeren zeggen, maar niet dat ze geen gevoel voor humor hebben. Terwijl ik in een van deze boerenfiles richting het Haagse Zuiderstrandtheater stond, meldde de radio dat de heer Ridouan T. aangehouden was. In Dubai nog wel. Omdat ik in de agrarische trekkersstemming wilde blijven vroeg ik me af of ze daar in die Verenigde Arabische Emiraten een beetje klimaatneutraal zijn? Iemand vertelde me ooit dat je in dat kokendhete woestijndorp in een heuse skihal van een zwarte piste naar beneden kunt roetsjen. Hoe zinloos kan je leven zijn? Ik vroeg me af hoe deze Ridouan in onze nationale actuele stikstofdiscussie stond. En of hij daar in Dubai ook wel eens geskied had? Hij had vast wel een bivakmuts in huis.

De arrestatie van de heer T. wordt een megaprestatie van het OM genoemd. Mij verbaasde het sowieso, nadat ik vorige week in de Volkskrant het smeuïge artikel had gelezen over het met elkaar rollebollen van allerlei bronstige en tochtige officieren van justitie. Dit vond plaats tijdens een belangrijk congres in het voormalige Roomse seminarie Rolduc. Daar werden ooit priesters opgeleid. Dat laatste maakte mij extra vrolijk. Dat die bedden toch nog een keer goed gebruikt werden waarvoor ze waren gemaakt. Maar dat al die blozende Van Nimwegens tussen die collegiale en buitenechtelijke vrijages nog tijd hadden om boeven te vangen, verraste mij. De liefste passage uit dat artikel ging over het feit dat een van de O-emmers zei dat als twee collega’s op het werk hand in hand lopen, dat dat niet betekent dat ze samen iets hebben.

Terwijl ik nadacht over de gezelligheid op dat hitsige OM zoefde over de vluchtstrook een geblindeerde Audi met zwaailicht en sirene. Hij reed zeker 150 richting Den Haag. Spoedgevalletje dus. Ik gokte wie er in die auto kon zitten? Mark van Bommel onderweg naar Klaas Dijkhoff voor een degelijk wachtgeldadvies? Klaas zelf die bruikbare tips aan Menno Snel ging geven? Onze aalgladde premier die onderweg was naar de koning omdat die wel eens ernstig in de problemen kon komen? Zijn tantes Irene en Margriet hebben samen met de inmiddels overleden Christina een fiscaal spelletje met de erfenis van hun moeder gespeeld. Echt te smerig voor woorden. Als ze op het OM iets minder vaak met elkaar lepeltje-lepeltje lagen in goedkope hotels, dan zouden ze misschien tijd hebben voor een gedegen onderzoek naar deze criminele familie.

Maar Mark Rutte was misschien wel onderweg naar de koning omdat de vuige belastingtruc deze week openbaar gemaakt zou worden door Zembla. Wat de kinderen van prins Bernhard precies gedaan hebben? Normaal breng je de inboedel van een overleden bejaarde naar de kringloop, maar de gewiekste zussen hebben die ouwe meuk van hun moeder aan ons geschonken. In ruil voor een aantal miljoenen uiteraard. En dat zijn hele andere toeslagen dan waarover onze snelle Menno inmiddels is gestruikeld. En uiteindelijk mochten ze de rommel ook weer gewoon houden. Ach ja.

Misschien zat de koning wel zelf in die auto omdat hij spoedoverleg met zijn criminele tantes had gevoerd? Want ook onze Willem-Alexander voelt aan zijn modieus getrimde hipsterbaardje dat, als zijn familie met die maffiapraktijken zo doorgaat, het eind van de monarchie toch echt in zicht komt. Griezelige graaikonten!

Ondertussen had ik zin in het Zuiderstrandtheater omdat dat precies tussen de inmiddels verboden vuren van Duindorp en Scheveningen in ligt. Een goede plek voor een cabaretier. ’s Avonds heb ik nog even voorgedaan hoe die bijziende ex-burgemeester Pauline Krikke vorig jaar tussen die twee bijna vijftig meter hoge brandstapels stond. Ze overhandigde de pyromanen een zak aanmaakblokjes, een aansteker en wenste beide partijen een ‘gelukkig nieuwjaar’. Vroeger moest je als komiek de humor verzinnen. Maar het wordt de laatste tijd persoonlijk aangereikt. Door wie? Door iedereen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2019