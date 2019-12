Liverpool wint na verlenging wereldtitel voor clubs

Liverpool heeft zaterdagavond voor het eerst de wereldtitel voetbal voor clubs veroverd. De Engelsen, met Virgil van Dijk in de basis, wonnen in de Qatarese hoofdstad Doha na verlenging met 1-0 van Flamengo uit Brazilië.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel pas in de negende minuut van de verlenging. Roberto Firmino scoorde, op aangeven van Sadio Mané en aanvoerder Jordan Henderson. Het was al de tweede keer dat Firmino Liverpool aan de overwinning hielp: in de halve finale tegen het Mexicaanse Monterrey maakte hij de beslissende 2-1.

Liverpool maakt met zijn wereldtitel een einde aan een vijf jaar durende hegemonie van Spaanse ploegen op het FIFA-WK voor clubteams. Vanaf 2014 ging de titel vier keer naar Real Madrid en een keer naar FC Barcelona. Liverpool is de eerste Engelse winnaar van het toernooi, dat sinds 2000 bestaat. In 2005 stonden The Reds al een keer in de finale. São Paulo was toen met 1-0 te sterk.

Griep

De deelname van Van Dijk aan de finale was even onzeker. Tijdens de halve finale bleef hij met griep aan de kant. De Nederlander was nu echter voldoende hersteld om de hele wedstrijd mee te kunnen doen. De andere Nederlanders in de Liverpool-selectie, Georginio Wijnaldum, Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg, kwamen niet in actie.

Aan het WK voor clubs doen de winnaars mee van de belangrijkste internationale clubtoernooien van de zes voetbalconfederaties, aangevuld met de landskampioen van het gastland. Liverpool mocht meedoen dankzij de winst in de Champions League van vorig seizoen. De ploeg stroomde pas in de halve finale in, en hoefde dus niet af te rekenen met clubs als Al-Sadd uit Qatar en Hienghène Sport uit Nieuw-Caledonië.