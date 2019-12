Franse militairen doden 33 jihadisten in Mali

Franse militairen hebben zaterdag bij gevechten in centraal Mali 33 jihadistische strijders gedood. Tijdens de operatie werden twee Malinese gijzelaars bevrijd en kon één jihadist gevangen worden genomen, maakte de Franse president Emmanuel Macron zaterdag bekend. Voor zover bekend zijn er aan Franse zijde geen slachtoffers gevallen.

Macron zei dat er „terroristen” waren „uitgeschakeld”, zonder specifiek te benoemen of het om gedode of gevangen genomen strijders gaat. Een bron uit de omgeving van Macron bevestigt echter tegenover persbureau AFP dat de 33 strijders daadwerkelijk allemaal dood zijn. „We hebben onze verliezen gehad, maar ook overwinningen, zoals vanmorgen”, zei de president in de Ivoriaanse stad Abidjan, waar hij op staatsbezoek is.

Vorige maand verloren de Fransen in Mali nog dertien militairen, toen de twee helikopters waarin zij zaten per ongeluk tegen elkaar aan vlogen. Dat gebeurde tijdens een gevechtsmissie tegen jihadisten. De dodelijke slachtoffers waren onderdeel van de Franse troepenmacht die in de Sahel is als onderdeel van de operatie Barkhane, bedoeld om de opmars van jihadistische strijdgroepen in de regio te stuiten.

Strijd in Sahel

Sinds 2012 vecht de Malinese regering tegen diverse jihadistische groeperingen, zoals aftakkingen van Al-Qaida en Islamitische Staat. De strijd heeft aan vele honderden militairen en jihadisten het leven gekost. Vorige maand kwamen nog ruim vijftig Malinese militairen om bij een aanval op hun basis. Nederland deed tot afgelopen mei mee aan de VN-missie die de Malinese regering ondersteunt.

Ook in andere landen in de Sahel - Burkina Faso, Tsjaad, Mauritanië en Niger - wordt al jaren gevochten. 2019 is het dodelijkste jaar tot nu toe in de oorlog, met alleen in de eerste zes maanden al ruim 2.500 doden. Frankrijk heeft in totaal 4.500 militairen in de Sahel.