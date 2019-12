Dodental protesten tegen Indiase burgerschapswet stijgt naar 23

Het dodental van de protesten in India tegen een omstreden nieuwe burgerschapswet is opgelopen tot 23. Zaterdag kwamen opnieuw negen mensen om tijdens confrontaties tussen demonstranten en de politie, meldt persbureau AP. Betogers zijn boos op de wet omdat die moslims zou discrimineren.

De protesten speelden zich zaterdag opnieuw vooral in het noorden en noordoosten van India af. In de deelstaat Uttar Pradesh zijn de doden vooral jongeren, zegt een politiewoordvoerder tegen AP. „Sommigen zijn doodgeschoten.” De woordvoerder ontkent dat de politie met scherp heeft geschoten op demonstranten.

Vrijdag vielen ook al zes doden bij de protesten tegen de wet, die het immigranten uit Pakistan, Afghanistan en Bangladesh makkelijker maakt Indiaas staatsburgers te worden. De regels gelden voor christenen, hindoes, boeddhisten en aanhangers van een aantal andere geloven, maar niet voor moslims.

Seculiere aard

De Indiase oppositie heeft kritiek geuit op de wet, omdat die zou ingaan tegen het gelijkheidsbeginsel in de grondwet. Moslims zouden gedegradeerd worden tot tweederangsburgers. De regering van premier Narendra Modi vindt echter dat de wet niet discriminatoir is. Aanpassing van de regels is volgens het kabinet nodig om minderheden te beschermen die vanwege hun geloof gevaar zouden lopen in het overwegend islamitische Afghanistan, Pakistan en Bangladesh.

Tegenstanders van de wet vrezen dat de seculiere aard van de Indiase staat in gevaar komt. Sinds de onafhankelijkheid in 1947 is onderscheid maken op basis van geloof grondwettelijk verboden. Niet alle betogers zijn echter om die reden boos. Sommigen, vooral in regio’s die grenzen aan Bangladesh, zijn bang dat de wet de grenzen openzet voor immigranten.