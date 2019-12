Brandweer blust grote brand in legale wietkwekerij Rotterdam

In een Rotterdams laboratorium waar medicinale cannabis wordt gekweekt, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote uitslaande brand gewoed. Vrijdagavond kregen omwonenden een NL-Alert met het advies om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling.

De eigenaar van het bedrijf zag via zijn webcam thuis rookontwikkeling. Toen de brandweer ging kijken, bleek het bedrijfspand in brand te staan. Omdat er mogelijk koolmonoxide kon vrijkomen werd het NL-Alert verstuurd. Er zijn volgens de brandweer geen giftige stoffen vrijgekomen.

Om 03.20 was de situatie onder controle. Ondanks de omvang van de brand is het vuur niet overgeslagen naar naastgelegen panden. Het bedrijf, MariPharm, ligt op de grens tussen Rotterdam en Schiedam. Het heeft een laboratorium waar legale cannabis wordt gekweekt. In 2002 hoorde het tot de eerste bedrijven die een ontheffing kregen om legaal marihuana te telen.