Begin december ben ik nooit zo voortvarend met het opzetten van de kerstboom. Opeens toch maar aan de slag gegaan. Ietwat laat een kerstboom gehaald die duidelijk niet de mooiste van het veld was. Thuis opgetuigd met de terugkerende ballen en andere ‘oude’ versieringen. Beetje retrolook, maar kan nog best, volgens mij. De zonen denken er anders over, ze vinden hem te oubollig, hij is niet hip genoeg. Nee, de boom kan niet bekoren. De eigentijdse generatie-discussies indachtig zegt de ene puberzoon tegen de andere: „We hebben een echte kerst-boomer!”

