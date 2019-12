AZ lijdt gevoelige nederlaag tegen Sparta, PSV wint ruim

AZ heeft zaterdagavond een gevoelige nederlaag geleden. De Alkmaarders, zeven wedstrijden op rij ongeslagen, konden met een zege virtueel de koppositie in de eredivisie veroveren, maar verloren in plaats daarvan met 3-0 op bezoek bij Sparta. PSV boekte intussen een eenvoudige 4-1 overwinning op PEC Zwolle.

Voor AZ begon de wedstrijd al meteen slecht. Keeper Marco Bizot kreeg binnen vijf minuten rood, omdat hij buiten het zestienmetergebied een doorgebroken Sparta-aanvaller neerhaalde. Bizot kon zaterdag juist de keeper worden die in het Nederlandse voetbal het vaakst binnen een kalenderjaar de nul hield. Tot nu toe stond hij op 31, even veel als Ajax-doelman Heinz Stuy in 1971. Door zijn rode kaart kon Bizot daar geen 32ste duel bij optellen.

Sparta maakte na 18 minuten gebruik van de overtalsituatie op het veld. Adil Auassar maakte de 1-0. Tien minuten later scoorde Bryan Smeets de 2-0. Krap een kwartier na rust maakte Halil Dervisoglu uit een penalty de derde Rotterdamse goal. In de 75ste minuut stak het Sparta-publiek sterretjes af als eerbetoon aan de deze week overleden dichter Jules Deelder, een groot Sparta-fanaat.

Drie uit negen

De nieuwe interim-trainer van PSV Ernest Faber zag zijn ploeg voor het eerst een competitiewedstrijd winnen. Het geplaagde team uit Eindhoven kon wel een overwinning gebruiken. De gemakkelijke zege op Zwolle, dankzij goals van Hendrix, Ihattaren, Bruma en Gakpo, was namelijk slechts de derde overwinning in de laatste negen competitiewedstrijden. Vorige week verloor PSV nog van Feyenoord. Daarna werd coach Mark van Bommel ontslagen.

Ajax krijgt zondag de kans om weer afstand te nemen van AZ in de stand. De clubs hebben nu nog even veel punten, maar thuis tegen ADO Den Haag krijgt de landskampioen de kans daar verandering in te brengen. PSV heeft met zijn overwinning Willem II weer van de derde plek verdreven. Die club speelt later op zaterdagavond echter nog tegen Fortuna Sittard.