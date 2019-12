Ajax-verdediger Blind heeft ontstoken hartspier

Ajax-speler Daley Blind kampt met een ontstoken hartspier. Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia vorige week werd Blind kort onwel. Dat blijkt nu door de ontsteking te zijn gekomen, heeft Ajax zaterdag laten weten.

Blind is volgens zijn club „uitgebreid medisch onderzocht”. Hij heeft een onderhuidse defibrillator geïmplanteerd gekregen, die zijn normale hartritme kan herstellen als er zich een probleem voordoet. Het is nog onduidelijk hoe lang Blind uit de roulatie is. Hij mist in elk geval een trainingskamp van Ajax volgende maand.

Tijdens het door Ajax met 0-1 verloren duel met Valencia zakte Blind zonder aanwijsbare reden in elkaar. Hij voelde zich duizelig, maar knapte weer op en kon uiteindelijk verder spelen. Uit voorzorg hield de Amsterdamse club hem afgelopen week in de competitiewedstrijd tegen AZ en het bekerduel tegen Telstar aan de kant.

Blind zegt op zijn Instagram-pagina dat hij zich goed voelt. „Ik probeer zo snel mogelijk terug te komen”, aldus de 66-voudig international.

Bij ontsteking van het hart (myocarditis) is meestal een virus de boosdoener. De symptomen van de aandoening, zoals koorts en spierpijn, lijken op die van griep. In de meest ernstige gevallen kan een ontsteking van de hartspier dodelijk zijn.