Achttien doden bij groot gevecht in Hondurese gevangenis

Bij grote rellen in een gevangenis in de Hondurese stad Tela, aan de noordkust, zijn vrijdagavond zeker achttien mensen omgekomen. Er vielen zestien gewonden tijdens een hevig gevecht, meldt persbureau Reuters. Volgens de gevangenisleiding wordt nog onderzocht wat de reden is dat het geweld uitbrak. Anonieme politiebronnen vertellen aan lokale media dat het zou gaan om een benderuzie.

Woensdag riep de Hondurese overheid de noodtoestand vanwege de situatie in het nationale gevangenissysteem. Door die maatregel wordt de gevangenisleiding in elk geval zes maanden vervangen door een speciale commissie van de nationale en militaire veiligheidsdiensten. Die commissie zal strenger toezicht houden op de gedetineerden. Aan lokale radiostations en de Spaanstalige tak van CNN vertelt een woordvoerder dat vrijdag, toen het geweld uitbrak, die machtsoverdracht nog niet had plaatsgevonden. Inmiddels zouden zwaarder bewapende bewakers in Tela zijn.

In Honduras ontstaan vaker gevechten in de overvolle gevangenissen, waar leden van verschillende bendes samen vastzitten. Het gevangenissysteem van Honduras is in afgelopen jaren steeds meer gemilitariseerd om grip te krijgen op de gedetineerden. In 2013 concludeerde de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (pdf) dat de overheid amper controle had in de gevangenissen. Gevangenen zouden zelf zaken als handhaving en beveiliging regelen.

De Hondurese criminele bendes zorgen ook voor veel geweld buiten de gevangenissen. Dat is een reden dat veel burgers het Midden-Amerikaanse land proberen te ontvluchten.