Zit er rendang in de kroket?

Altijd weer die stress, wat eten we met Kerst? Gourmetten is zo vorige eeuw. Kaasfondue, been there. Zelf sushi maken, done that. Dus heb ik dit jaar iets gepland waar ik nu al zin in heb.

Frituur Fissa! Ja, u leest het goed. Ik knal de airfryer en de good old frituurpan op tafel. Die emaillen met een mandje dat rust op de handgrepen. Old skool toch?!

Naast de usual suspects wil ik ook wat exotische dingen in het vet laten gaar bubbelen.

In het vriesvak van m’n buurtsuper zag ik twee snacks die m’n nieuwsgierigheid tot grote hoogte lieten pieken. De rendang- en kipsaté-kroket van Mora, van goedlachse Cora.

Dus heb ik een goedlachse proever nodig, liefst met verstand van saté en rendang. Insert Rima Kawuwung. Ik ken haar als dame met comedy-ambities en met haar roots in Indonesië is zij de gedroomde proef-partner.

Rendang, typisch een gerecht waar mensen lange, emotionele gesprekken over kunnen voeren. Wat hoort er nu wel of niet in. Elk huis, elk dorp, elke streek, kent z’n eigen variant. Maar de kroket, volgens Rima is dat ongehoord en rennen de oma’s van Surabaya joelend achter je aan als ze hier lucht van krijgen.

Geen half werk, Rima heeft haar eigen wok meegenomen. Wok op fornuis, vlam op hoog en olie erin. Wachten tot het knettert en dan de kroketjes erbij. Rima vertelt ondertussen over hoe zij rendang heeft leren maken van haar oma die met hout het vuur onder de wok regelt. Mooi om te horen.

We gaan proeven. Eerst de kipsaté-kroket. Bah, ieuw, jakkes en wat dies meer zij. Niet te doen ditte! Een soort pindakaas-soufflé is het. Rima is milder in haar oordeel en neemt nog een hap.

Dan is de rendang-variant aan de buurt. Ik breek ’m open en er komt een prettige geur vanaf. Ik zie wortel, da’s gek. Rima zegt dat wortel niet thuishoort in rendang. We proeven, ik ben verrast. Dit is best lekker. Maar heeft niets met rendang te maken. Vooral de kokossmaak mist, zegt Rima. Maar we zijn het er wel over eens dat het een lekkere snack is. Goeie kandidaat voor op de schaal frituur. Beetje alfalfa en gefiguurzaagde radijs ernaast ter verfraaiing van het geheel. Met de feestdagen probeer ik toch altijd weer voor elkaar te krijgen dat iemand roept: dat ziet er mooi uit, bijna zonde om het op te eten...

Als klap op de vuurpijl mag ik de wok houden, van Rima. Wauw! Ik omhels haar en plak een kus op haar wang. Hier kan geen cadeau onder de boom tegenop.

We proeven: rijkgevulde Rendangkroketten van Mora Te koop: in de meeste supermarkten, 2,40 euro voor een verpakking van vier kroketten, 300 gram.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 december 2019