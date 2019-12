Zes medeverdachten Taghi vrijgelaten, een verdacht van witwassen

Zes verdachten die in de nasleep van de aanhouding van Ridouan Taghi opgepakt werden, zijn donderdag en vrijdag weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de verdachten duurt voort, schrijft het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie vrijdag in een persbericht.

Een van hen, een 45-jarige man, wordt door justitie verdacht van witwassen. De man werd op verzoek van het Landelijke Parket vrijdag onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zou tussen 2015 en 2018 voor Taghi een appartement gehuurd hebben in Brussel. De huur van maandelijks 4.300 euro werd voor de eerste zeven maanden contant voldaan. Ook de borg van bijna 26.000 euro werd contant betaald.

Bij huiszoekingen in woningen van de man in Amsterdam is maandag beslag gelegd op bijna 14.100 euro contanten en anderhalve kilo hasj. Ook telefoons, laptops en „een kostbaar horloge” werden meegenomen. De andere vijf verdachten werden donderdag vrijgelaten.

Lees ook dit profiel van Taghi: Ridouan Taghi: ze gaan voelen wat woede is

Ridouan Taghi werd afgelopen maandag gearresteerd in een buitenwijk van Dubai. Twee dagen later, in de nacht van woensdag op donderdag, kwam hij aan in Nederland. Taghi blijft in afwachting van zijn proces vastzitten, momenteel in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Justitie denkt dat de 48-jarige Taghi aan het hoofd staat van een criminele organisatie die op grote schaal in cocaïne handelt. Hij zou ook opdracht hebben gegeven voor vijf liquidaties en zes pogingen, zaken die centraal staan in het Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie wil Taghi zelf verklaringen af laten leggen. De volgende zittingsdagen zijn eind februari.

Correctie (20 december 2019): In een eerdere versie van dit stuk stond dat Dubai de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten was. Dat klopt niet en is aangepast.