Wereldwijd meer sporters betrapt op doping

Het aantal sporters dat op doping is betrapt, is in 2017 gestegen. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaaroverzicht van wereldantidopingorganisatie WADA. Twee jaar geleden werden wereldwijd 1.804 dopingovertredingen geregistreerd, 13 procent meer dan in 2016. De cijfers zijn een verzameling van gegevens die door nationale antidopingautoriteiten worden aangeleverd.

De dopingzondaars kwamen uit 114 landen en 93 sportdisciplines. De meeste sporters die werden betrapt beoefenden bodybuilding (266), atletiek (242) en wielrennen (218). Ruim een vijfde van de overtredingen kwam van sporters in Italië, waarmee dat land bovenaan de lijst staat. Daarna kwamen de meeste sporters uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland. Nederland bezet met twintig dopingovertredingen de zeventiende plaats.

Een deel van de gegevens over de 82 betrapte Russische sporters werd aangeleverd door Rusada. Deze Russische antidopingorganisatie ligt onder vuur vanwege het structureel vervalsen van laboratoriumgegevens. Begin deze maand besloot de WADA dat Rusland de komende vier jaar wordt uitgesloten van mondiale toernooien vanwege deze dopingfraude. Aantoonbaar ‘schone’ Russische sporters mogen onder neutrale vlag wel deelnemen. Rusada gaat in beroep tegen deze straf.

Vier jaar schorsing

Het aantal op doping betrapte sporters schommelt sinds 2013, toen de WADA begon met deze overzichten, tussen de 1.600 en 2.000. De dopingcontroles, in 2017 ruim 245.000, worden uitgevoerd door nationale dopingautoriteiten. Daarbij volgen zij de richtlijnen van de WADA.

Sporters die voor het eerst worden betrapt op dopinggebruik kunnen maximaal vier jaar geschorst worden. Als doping niet is gebruikt om de sportprestatie te verbeteren, zoals recreatief drugsgebruik, wordt een sporter maximaal twee jaar geschorst. Vanaf 2021 wordt de straf bij zogeheten onopzettelijke doping verlaagd naar drie maanden. Dat besluit werd vorige maand genomen nadat antidopingorganisaties wereldwijd kritiek hadden geuit op de in hun ogen buitenproportionele straffen die op recreatief drugsgebruik staan.

