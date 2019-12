Vijf verdachten groepsverkrachtingen Den Bosch opnieuw vast

Vijf van de zes mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een serie groepsverkrachtingen in Den Bosch worden weer vastgezet. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant vrijdag bekendgemaakt. Een van de verdachten blijft op vrije voeten.

Zes van de in totaal acht verdachten in de zaak werden eerder deze maand vrijgelaten, omdat er volgens de rechter-commissaris „onvoldoende redenen” waren om de mannen vast te houden. Het Openbaar Ministerie ging tegen dat besluit in beroep. De acht verdachten zijn tussen de 18 en 26 jaar oud.

De zaak kwam aan het licht nadat drie tienermeisjes los van elkaar aangifte hadden gedaan bij de politie van verkrachting door verschillende mannen in een garagebox. De slachtoffers waren via sociale media naar het pand gelokt. Daar zijn ze vermoedelijk gedrogeerd. De politie zegt dat er „bruut geweld” is gebruikt tegen de meisjes.

Het Openbaar Ministerie zegt aanwijzingen te hebben dat er nog meer meisjes zijn verkracht. Via sociale media zijn de namen van zowel de slachtoffers als de daders gedeeld. Justitie doet hier onderzoek naar.