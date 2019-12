Universiteit ziet geen plagiaat in proefschrift Ad van Liempt

Historicus en tv-maker Ad van Liempt heeft met zijn proefschrift over Westerbork-commandant Albert Konrad Gemmeker geen plagiaat gepleegd. Tot die conclusie komt de Rijksuniversiteit Groningen na onderzoek door een integriteitscommissie. Van Liempt werd beschuldigd van „verwijtbare onzorgvuldigheden” in zijn onderzoek naar Gemmeker, over wie hij een biografie schreef.

De klacht was ingediend door onderzoeksjournalist Bart FM Droog. Hij stelde dat het boek verzinsels bevat en dat bronnen niet juist werden vermeld. Volgens de integriteitscommissie is Van Liempt wel onzorgvuldig geweest en had hij zijn bronnen beter kunnen weergeven, maar is geen sprake geweest van „fingeren, falsificeren en plagiëren”.

De commissie had ook kritiek op het feit dat het boek over Gemmeker al in mei al in de winkel lag, nog voordat Van Liempt erop was gepromoveerd. Die volgorde was niet correct, maar „niet elke onzorgvuldigheid betekent een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit”, aldus de integriteitscommissie in haar advies, dat is overgenomen door het college van bestuur van de universiteit.

Het oordeel is nog niet definitief: zowel Droog als Van Liempt kan in de komende zes weken nog nader advies vragen het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Behalve Droog uitten onder meer Frits Barend en Chaja Polak hun onvrede over de werkwijze van Van Liempt. Historicus Rudolf Dekker wijdde een boek aan de werkwijze van Van Liempt.