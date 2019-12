Tijgermoeder op oorlogspad

Drie jongen kreeg tijgerin Pt114 in de herfst van 2012.

Naam: Amoertijgerin Pt114. Wetenschappelijke naam: Pantera tigris altaica. Uiterlijk: Groot, gestreept, met GPS-tracker. Leefplek: Sikhote-Alinsky Zapovednik, in Oost-Siberië aan de Japanse Zee.

Een buitenkansje voor de Russische biologen in haar ruige natuurgebied aan de Siberische oostkust. Hoe zou deze alleenstaande moeder met haar tijd omgaan? In het vakblad Mammal Research zet het biologenteam de kraamtijddilemma’s van ‘Pt’ uiteen: extra veel eten om genoeg melk te produceren, én het nest met de weerloze welpen bewaken tegen andere roofdieren, én het territorium bewaken. Wat te doen? De welpen gaan boven alles, dus Pt114 snijdt rücksichtslos in territoriumbewaking. Géén nieuwe geurvlaggen meer. En ze blijft in de buurt van het nest, geen lange jachttochten meer. En het ei van Columbus: Pt114 vangt alleen nog grote prooien. Grote stappen, gauw thuis.