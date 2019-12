Schietpartij FSB-kantoor Moskou eist leven van tweede agent

Een tweede agent, die donderdag zwaargewond raakte bij de schietpartij voor het hoofdkantoor van de Russische geheime dienst FSB in Moskou, is vrijdag overleden in het ziekenhuis. Dat melden Russische media. Donderdag overleed al een andere agent bij de schietpartij.

Vijf anderen, onder wie een burger, raakten donderdag gewond bij de aanval. De Russische autoriteiten hebben de identiteit van de dader, die ook omkwam bij de schietpartij, inmiddels bekendgemaakt. Over het motief van de 39-jarige Jevgeni Manjoerov is echter nog niets bekend. Justitie doet daar nog onderzoek naar. In zijn rugzak werd een explosief gevonden en meerdere granaten.

Volgens lokale media werkte Manjoerov als bewaker en bezat hij een groot wapenarsenaal. Hij zou in november als derde zijn geëindigd bij een schietwedstrijd. Manjoerov woonde met zijn moeder in de stad Podolsk, vlak onder Moskou. Buurtbewoners omschrijven hem tegenover lokale media als een eenling, die weinig contact had met andere mensen. Ook zou hij recent ontslagen zijn.

Het FSB-kantoor, van de voormalige KGB, staat bekend als de Ljoebjanka. Het ligt in het centrum van Moskou, vlak bij het Kremlin en het Rode Plein. Terwijl de schietpartij plaatsvond, was president Poetin verderop in het Kremlin net bezig met een toespraak waarin hij agenten huldigde. Daarvoor had hij zijn jaarlijkse marathonpersconferentie gehouden. Om de schietpartij te beëindigen zette de politie speciale eenheden in.