Zoonlief van 13 mengt zich aan tafel in ons gesprek. „Ik zou ook wel een kerstgratificatie willen, honderd euro kan ik heel goed gebruiken. En ik beloof dat ik de helft aan een goed doel, waar jullie ook achter staan, zal overmaken. En als je me niet vertrouwt, geef me dan in ieder geval de vijftig euro waar ik recht op heb.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl