Ongehoord Nederland: doel van 50.000 leden behaald

Ongehoord Nederland (ON) heeft naar eigen zeggen de benodigde vijftigduizend leden geworven om aspirant-omroep te kunnen worden. Het ledenaantal stond vrijdagochtend op 50.039, staat op de website van de vorige maand gelanceerde vereniging. ON moet nog aan een aantal extra eisen voldoen om een voorlopige erkenning en daarmee zendtijd als omroep te krijgen.

ON wil de stem vertolken „van de Nederlanders die nu niet gehoord worden”, en wordt daarin gesteund door de PVV en Forum voor Democratie. Volgens de initiatiefnemers wordt het geluid van mensen die het opnemen tegen de Nederlandse cultuur en kritisch zijn op de Europese Unie, immigratie en de huidige klimaatplannen te weinig vertolkt. De omroep werd eind vorige maand gelanceerd door onder anderen journalisten Arnold Karskens en Joost Niemöller, oud-VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes en Pepijn van Houwelingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Om in aanmerking komen voor voorlopige toelating tot het publieke bestel – en daarmee voor zendtijd in de nieuwe concessieperiode – moet ON zijn leden wel tot eind 2020 vast weten te houden. Minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) wil die concessieperiode namelijk laten ingaan in 2022, een jaar later dan oorspronkelijk gepland.

Door dit voorstel van Slob, dat hij begin september naar de Tweede Kamer stuurde, verschuift uiteindelijk ook de peildatum van het vereiste ledenaantal: van eind dit jaar naar eind volgend jaar. ON, dat zich in zijn campagne had ingesteld op de oorspronkelijke datum, was hier vorige week „woest” over. Volgens ON is dit „een typisch voorbeeld van een onbetrouwbare overheid”.

De beslissing over toelating wordt uiteindelijk genomen door de minister. Die baseert zich daarbij op adviezen van onder meer het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur, waarbij behalve naar formele eisen ook gekeken wordt of ON met zijn geluid voldoende toevoegt aan het bestaande Nederlandse omroepbestel.

