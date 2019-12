Ook uitgekomen week 51

Smeris 5

Het laatste seizoen van de misdaadserie met Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. De politieagenten onderzoeken een kunstroof en reizen naar Bonaire om de zaak op te lossen. Ondertussen kampt Tilburg met een misdaadgolf. Opvallende bijrol voor oud-politicus Boris van der Ham als een museumdirecteur. NPO Start Plus, drie afleveringen.

The Hunting

De Australische miniserie over tieners die te maken krijgen met negatieve gevolgen van sexting. Wat als expliciete privéfoto’s in de verkeerde handen terechtkomen? NPO Start Plus, vier afleveringen.

The Witcher

Grote fantasyserie voor liefhebbers van Game of Thrones en Lord of the Rings. Net als in de gelijknamige boeken en games is de hoofdpersoon de eenzame monsterjager Geralt of Rivia. Hij moet een gevluchte prinses redden tegen een evil empire. Netflix, dertien afleveringen.

Rick and Morty 4

Absurde animtatieserie met een filosofisch tintje. De zuipende wetenschapper Rick en zijn angstige kleinzoon Morty beleven nieuwe scifi-avonturen. Het vierde seizoen, vanaf zondag te zien, wordt opgesplits: de tweede helft verschijnt in 2020. Netflix, vijf afleveringen.