Nederlanders zakken voor ‘alcoholexamen’

Vergroot alcoholgebruik het risico op borstkanker? Is er een link tussen alcoholgebruik en dementie? Een groot deel van de Nederlanders blijkt de antwoorden op deze en andere vragen over de schadelijke effecten van alcohol op de gezondheid niet te weten. In een peiling van het ministerie van Volksgezondheid en het Trimbos-instituut scoorde meer dan de helft van de ondervraagden een onvoldoende.

De kennis over de gezondheidsrisico’s van alcohol wordt door een groot aantal Nederlanders onderschat. Een uitzondering daarop zijn de negatieve gevolgen van alcohol voor de lever. Bijna 90 procent van de deelnemers aan de peiling weet dat. Een derde weet dat Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan een glas per dag.

Lees hier onze special over alcoholgebruik: Het alcoholgebruik van de Nederlander is flink veranderd. Tijd voor wat vragen

Dry January

Wie benieuwd is naar zijn eigen kennis over de risico’s van alcohol op de gezondheid, kan op de website alcoholexamen.nl de test doen. Het doel is de kennis en het bewustzijn over de gezondheidsrisico’s van alcohol te vergroten. De actie is onderdeel van het nationaal preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie).

Het ministerie heeft ook een actie opgezet voor iedereen die na alle kerstborrels, kerstdiners, eindejaarsborrels de drank een tijdje wil laten staan. Op IkPas beloven deelnemers aan de actie in de maand januari geen druppel alcohol te drinken. Inmiddels hebben bijna 7.000 mensen zich aangemeld. Volgend jaar komt er een grote bewustwordingscampagne over de gevolgen van alcohol voor de gezondheid.