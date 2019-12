‘Na Degiro willen we nog meer overnames doen’

Het grootste onafhankelijk aandelenhandelsplatform van Nederland, Degiro, komt in Duitse handen. Concurrent Flatex koopt de internationaal opererende online broker voor 250 miljoen euro, maakten de bedrijven vorige week bekend. Samen willen de twee merken flink uitbreiden. „We willen de Charles Schwab worden van Europa”, vertelt Flatex-directeur Frank Niehage aan de telefoon.

Flatex-directeur Frank Niehage

De combinatie moet nog wel even doorgroeien om het Europese spiegelbeeld van het Amerikaanse Charles Schwab te worden. Schwab heeft ruim 10 miljoen klanten heeft, Degiro en Flatex nu samen 850.000. Eind volgend jaar moeten dat er 1 miljoen zijn.

De overname van Degiro, die nog moet worden goedgekeurd door de autoriteiten, is de tweede overname van een Nederlandse broker door een buitenlandse speler in een jaar. Eerder werd BinckBank overgenomen door het Deense Saxo. In een markt met flinke prijsconcurrentie en lage marges is samenvoegen om zoveel mogelijk transacties uit te kunnen voeren een logische stap. Na de samenvoeging denkt Flatex zo’n 30 miljoen euro aan extra operationele winst (ebitda) te behalen – zonder mensen te ontslaan.

Niehage: „Op dit moment zijn Flatex en Degiro marktleider in zes tot acht landen, maar we doen al zaken in achttien landen. We willen ons vooral richten op de markten waar we nog niet de grootste zijn. En als deze transactie van Degiro is verwerkt, gaan we waarschijnlijk kijken naar verdere aankopen in andere landen.”

Paspoortensysteem

Degiro werd in 2013 in Nederland opgericht als goedkope broker. Uit een recente Consumentenbond-test kwam het bedrijf als goedkoopste volledig Nederlandse aanbieder uit de bus. Vorig jaar behaalde Degiro een omzet van bijna 55 miljoen euro in achttien Europese landen. Het was mede op zoek naar een partner vanwege de harde groei. Die was zo groot dat het moeilijk werd om zeker te weten dat aan alle regels werd voldaan. Topman Esmond Berkhout in het Degiro-persbericht over de overname: „[Dit] zal ons in staat stellen de volledige overgang te maken van een scale-up naar een volwassen financieel bedrijf.”

De in 2006 opgerichte brokertak van Flatex is actief in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Vorig jaar had het beursgenoteerde bedrijf een omzet van 125 miljoen euro. Samen willen de bedrijven op middellange termijn doorgroeien naar een omzet van 300 miljoen euro.

Flatex is in Nederland pas sinds deze zomer actief. Het hanteert een verdienmodel dat in de Verenigde Staten inmiddels de regel is geworden: beleggen zonder kosten per transactie voor de klant. Bij dit ‘gratis’ beleggen verdienen brokers aan hun handelspartners, in plaats van aan de consument. De broker ontvangt vergoedingen van de aandelenbeurzen of banken die de transactie uitvoeren. In Nederland is dat verboden sinds het provisieverbod in 2013, maar Flatex profiteert van het Europese paspoortensysteem. Daardoor mag het met zijn Duitse vergunning toch op deze manier op de Nederlandse markt opereren.

Als de overname wordt toegestaan door de toezichthouders, gaat Degiro vallen onder de banklicentie van Flatex. Betekent dat Degiro ook aan de provisies gaat?

„Nee. We houden beide bedrijven juridisch in stand en houden de bestaande kantoren aan. Ook in de toekomst zal Degiro worden gereguleerd door de Nederlandse toezichthouder.

„We willen beide merken behouden. In veel landen kennen mensen Flatex niet, maar is Degiro wel heel bekend. In onze thuismarkten is het andersom. Het zou niet slim zijn om daar verandering in aan te brengen.

„Met Flatex hadden wij ook ambities in Nederland, maar nu we Degiro in handen krijgen, is het logisch dat we de Nederlandse Flatex-klanten uiteindelijk overzetten naar Degiro. We geloven dat zij het op hun thuismarkt in ieder geval even goed doen als wij, en misschien wel beter.”

Wat vinden jullie van het Nederlandse provisieverbod?

„Onze partners zijn grote beurzen, zoals het Duitse Tradegate en banken als Morgan Stanley, Goldman Sachs en Commerzbank. We geloven dat die partijen diepere zakken hebben dan onze klanten. We proberen, zover als mogelijk, klanten te laten profiteren van ons verdienmodel door die partners te laten betalen.

„Je ziet dat landen de Europese richtlijnen voor financiële producten [Mifid II] anders interpreteren. Waar provisies in Nederland verboden zijn, is in Duitsland het uitlenen van aandelen tegen een vergoeding weer zeer beperkt toegestaan. Hopelijk worden de regels op de lange termijn geharmoniseerd – het zou fijn zijn als op alle Europese markten dezelfde regels gelden om de concurrentie eerlijk te houden. Het maakt ons dan niet uit wat die uiteindelijke regel is.”