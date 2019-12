Minister Dekker wil radicale en extremistische groepen sneller verbieden

Justitie moet makkelijker radicale en extremistische organisaties kunnen verbieden en ontbinden. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft daarvoor vrijdag een wetsvoorstel ingediend om deze organisaties strenger te kunnen aanpakken.

Het wetsvoorstel is gericht op organisaties die geweldplegen en intimideren, haatzaaien of radicaal gedachtegoed verspreiden, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gedacht kan worden aan motorclubs, maar ook aan groepen die aanzetten tot rassenhaat of invoering van de sharia. De rechter verbood recent een aantal motorclubs, zoals Hells Angels, omdat deze in strijd handelden met de openbare orde.

Bedreigingen van radicale en extremistische groepen zijn de afgelopen jaren toegenomen, schrijft Dekker. Daarom wil de minister dat in de wet concreter wordt vastgelegd wat in strijd is of kan zijn met de openbare orde. Dit moet het voor justitie makkelijker maken om te bewijzen dat een organisatie aanzet tot haat en geweld of een bedreiging is voor de nationale veiligheid. Dat moet ook de rechter meer houvast bieden.

Dekker wil de maximumstraf voor leden die doorgaan met activiteiten van een verboden organisatie verdubbelen, van één naar twee jaar gevangenisstraf. Ook moeten leiders van verboden groepen volgens de minister een bestuursverbod van minimaal drie jaar krijgen opgelegd. Daarmee moet worden voorkomen dat bestuurders en leidinggevenden bij een andere groep in een vergelijkbare rol doorgaan met hun activiteiten.