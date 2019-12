Leerlingen balletacademie Weense staatsopera mishandeld en vernederd

Leerlingen van de balletacademie van de Weense staatsopera zijn daar slecht behandeld. Dat blijkt uit een onderzoek van een Oostenrijkse overheidscommissie dat deze week werd gepubliceerd. Volgens de onderzoekers kregen sommige tieners bijvoorbeeld het advies om hun eetlust te onderdrukken door sigaretten te roken en zo dun te blijven. Ook werden ze aangesproken bij hun voornaam gevolgd door hun kledingmaat. Dergelijk gedrag werd „langere tijd door individuele leraren” vertoond.

De zaak kwam aan het licht toen het Oostenrijkse weekblad Falter in april schreef over mishandeling op de prestigieuze academie door een balletlerares. Volgens Falter werden de dansers geschopt en geslagen, tot bloedens toe bekrast en aan hun haren getrokken. Ook kregen ze kwetsende opmerkingen over hun uiterlijk en ontwikkelden sommigen boulimia of anorexia. Psychologische ondersteuning of voedingsadviezen werden nauwelijks gegeven.

Het beeld van onveilige situaties op de school, zoals Falter dat schetste, wordt in het overheidsrapport bevestigd. Volgens de overheidscommissie was het bestuur van de school meer bezig met zijn reputatie dan met het welzijn van de leerlingen.

Reputatie

Aan de balletacademie studeren volgens het Duitse weekblad Der Spiegel 130 kinderen tussen de 10 en 18 jaar oud. Een groot deel van hen komt uit het buitenland en verblijft daarom op een kostschool. De opleiding wordt gezien als belangrijk opstap naar een internationale carrière in de balletwereld.

De Weense staatsopera vindt delen van de inhoud van het rapport „misleidend”, meldt de Britse krant The Guardian. De organisatie zegt een cursus te geven om de kinderen te informeren over voeding en zelfbeeld, en dat psychologen zijn ingehuurd om ondersteuning te bieden. Daardoor zouden de bevindingen van het rapport niet overeenkomen met de huidige situatie op de opleiding. De opera zegt het rapport nog verder te bestuderen.