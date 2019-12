Kerstman (en Sinterklaas), sla de scholen volgend jaar maar over

In de aula van een school die ik eind november bezocht stond een oude caravan. Ervoor: klapstoelen en allemaal grote cadeaus. Het verhaal ging dat Sinterklaas en zwarte piet daar tijdelijk woonden. Elk dag mochten de kinderen van de onderbouw even kijken. Een andere school waar ik recent was, had een complete stal nagebouwd in de gymzaal. Daar werd het kerstfeest gevierd. Met disco.

Het zijn allebei gezellige en prima presterende openbare scholen. Ze hebben één ding gemeen: bovenaan de agenda van het team staat bestrijding van de werkdruk.

Alle feestactiviteiten kosten de leerkrachten veel tijd. Natuurlijk helpen sommige ouders een handje, maar dat is lang niet genoeg. Al dat gevier en gefeest vereist coördinatie, planning, begeleiding. Spullen kopen, ’s avonds de slingers ophangen, een nieuw verhaal bedenken waar het team het ook mee eens is. Wel of geen zwarte piet? Het Sinterklaasjournaal kijken onder schooltijd. En dan natuurlijk toewerken naar de intocht. De brandweer regelen die de Sint afzet. Of toch een paard? Of een ambulance? Verkleden om 07.00 uur, welkom heten. Zingen. Als leerkracht gekke dingen doen. Cadeautjes in de schoen. En dan ook nog maar een cadeautje voor elke klas. Duurzaam of niet? Leerzaam of ‘gewoon’ leuk? Jongens- en meisjescadeaus, of toch maar geen verschil maken?

Nerveuze toestanden in de klas

De leerlingen tot en met de middenbouw zijn na de herfstvakantie al nerveus vanwege alle verwachte mysteries en spannende activiteiten. En anders worden ze dat wel van al dat snoepgoed. Maar na 5 december begint het gedoe pas echt, want dan moet alles worden afgebroken. Kerst komt eraan! Tijd voor nieuwe tekeningen op de ramen, nepkaarsjes op elke tafel en slingers boven alle lokaaldeuren. En vergeet niet de kerstboom in de klas, in de aula en het liefst ook op het plein. En wat te denken van het Kerstfeest met de hele school?

Wat mij betreft mag het volgend jaar een onsje minder met Sinterklaas en Kerst op school. Steeds minder mensen in Nederland geloven in het kerstverhaal. Dat maakt al dat versieren en feesten op school des te vreemder. En Sinterklaas is ook net wat minder leuk nu sommige mensen stug blijven volhouden dat er niets mis is met zwarte piet.

Niet voor niets zeggen leerkrachten dat het échte leren pas begint na alle feestdagen. Tot en met de jaarwisseling staan de festiviteiten hoog op de prioriteitenlijst.

Eén miljoen

Wat doen al die semi-religieuze figuren eigenlijk op onze openbare scholen? We kunnen wel bezig blijven met vieren, gedenken, geloven en versieren. Het CBS voorspelt dat er tot 2039 in Nederland een miljoen mensen bij komen, onder wie veel kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond. Een groot deel van hen gaat waarschijnlijk naar een openbare school. Als zij allemaal hun favoriete feestdag mee de school in nemen, is er amper tijd voor lesgeven.

Is het dus niet logischer al dat gefeest lekker thuis te doen? Of een keer op een zaterdag? Dan zijn we er voor het hele jaar van af.

Tjip de Jong is zelfstandig onderzoeker, docent en adviseur leren en ontwikkelen.