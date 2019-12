Inwoners Nieuw-Zeeland leveren 56.000 vuurwapens in

Nieuw-Zeelanders hebben in vijf maanden tijd ruim 56.000 vuurwapens ingeleverd bij de politie. Dat meldt het Nieuw-Zeelandse ministerie van Politie vrijdag. De terugkoopregeling, die vrijdag afloopt, kwam er toen de wapenwet werd aangescherpt na de aanslag op een moskee in Christchurch en veel vuurwapens illegaal werden. Bij de aanslag vielen in maart 51 doden.

Hoewel exacte cijfers over het aantal verboden vuurwapens ontbreken, schat de Nieuw-Zeelandse overheid dat met de regeling een derde van alle verboden vuurwapens is ingeleverd. Van de 120 miljoen euro die door de regering werd gereserveerd voor de regeling is de helft gebruikt.

De 4,8 miljoen Nieuw-Zeelanders konden na de aanscherping van de wapenwet – die kort na de schietpartij met 119 tegen 1 stem door het parlement werd aangenomen – hun wapens inleveren en kregen daarvoor een bedrag dat afhankelijk was van de staat waarin het wapen verkeerde. Naast de 56.000 ingeleverde vuurwapens zouden nog eens 188.000 onderdelen van wapens zijn afgegeven.

Nieuw-Zeelanders met verboden automatische en semi-automatische wapens kunnen die vanaf zaterdag nog steeds inleveren, maar riskeren daarbij wel strafrechtelijke vervolging en mogelijk vijf jaar cel, al zal de politie van geval tot geval beoordelen of tot vervolging wordt overgegaan. Behalve verboden vuurwapens zouden in Nieuw-Zeeland ook zo’n 1,5 miljoen legale vuurwapens in omloop zijn.

De schutter van de aanslag in maart, de Australiër Brenton Tarrant, had de gebruikte wapens legaal in Nieuw-Zeeland gekocht. Tarrant, die zijn daad filmde en op internet uitzond, wordt vervolgd voor de moord op 51 moskeegangers, de grootste stad op het Zuidereiland. Hij zegt onschuldig te zijn; het proces tegen hem begint volgend jaar.