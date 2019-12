In iedere huiskamer een boom

Ieder z’n eigen ongeschreven regels. Sommigen willen de Kerst niet binnenlaten als Sinterklaas nog rondloopt – alsof dan sprake is van een zekere ontrouw.

Toch begon Debby Cardozo uit Amsterdam dit jaar „stiekem” wel al voor 5 december. En Niels en Mariël Willemsen uit Den Haag hadden eind november de tijd, want ze waren voor het eerst een paar dagen zonder baby Philou, dus toen begonnen ze alvast met optuigen.

Dit zijn zomaar negen Nederlandse huiskamers waar in de afgelopen weken een boom naar binnen getild werd. Dat kan dan nog zonder naaldenregen bij elke aanvaring met een deurpost of meubelstuk, de boom blaakt van gezondheid en laat zich zonder morren een hoek toewijzen. Tussen een studentensofa en een bierkratje, tussen een servieskast en een Wurlitzer-jukebox, of juist in een ruime woonkamer waar er nog wel vijf bij hadden gepast.

Echt groots wordt het jaarlijks bij Wilco Lubbers uit Zeddam, die met de buren, Els en Willie Rutjes, een heel kerstdorp bouwt. Het begon ooit met een paar huisjes, nu is het vijf vierkante meter denneboom en kling, klokje, klingelingeling. Volgend jaar komt er nog een meter ijsbaan bij.